Расследования

Убийца в Волгограде не увидел особой жестокости в расправе над женщиной на глазах ее ребенка

Расследования 12.07.2021 17:18
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12.07.2021 17:18


Виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, признан 35-летний житель Суровикинского района Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд сегодня приговорил подсудимого к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.  Вину мужчина признал частично, не согласившись с тем, что его действия были сопряжены с особой жестокостью.
В судебном заседании установлено, что днем 22 июня прошлого года фигурант уголовного дела в алкогольном опьянении пришел в дом к своей бывшей невесте. В ходе ссоры, которая вспыхнула из-за ревности,  он нанес женщине кухонным ножом множество ударов. Пострадавшая скончалась на месте. Кровавая расправа происходила на глазах пятилетней дочери потерпевшей.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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