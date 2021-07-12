Новую волну COVID-19 не пережили в Волгоградской области еще 9 человек





Девять жителей Волгоградской области скончались от последствий COVID-19 за прошедшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе региона, это 77-летний мужчина из Камышина, 82-летняя жительница Кумылженского района, 67-летний мужчина из Михайловки и пятеро волгоградцев: женщины 73,77 и 62 лет, мужчины 69 и 83 лет. Всего от новой инфекции в регионе скончались 1601 человек.

В Волгоградской области диагностировали 263 новых случая заболевания - очередной суточный рекорд этого лета. Больше всего заражений выявляется в Волгограде - 123 случая за сутки. Вылечились от вируса 83 человека.



