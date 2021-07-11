«Якобы мы богатые ребята»: московского блогера оштрафовали за поездку на кабриолете по парку в Волгограде











Штраф в размере 2 тысяч рублей назначен блогеру из Москвы за поездку на кабриолете по пешеходным дорожкам в парке Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в региональном Главке полиции. В 27-летней девушке за рулем Chevrolet Camaro посетители парка минувшим вечером узнали «Мисс Волгограда» Виолетту Чиковани, которая несколько лет назад переехала в столицу.

Прохожие, заметив разъезжающий по тротуарам желтый кабриолет, сообщили о нарушительнице сотрудникам ГИБДД. По данным полиции, приехавшая из Москвы блогер арендовала американский мускул-кар и отправилась снимать на нем очередной видеоролик для Instagram. Девушка была задержана, в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.

Это не первый случай Виолетты Чиковани, связанный с нарушением ПДД. В марте прошлого года блогер ради съемок ролика прокатилась в открытом кузове ГАЗели, лежа при этом в пустой ванне. Рядом с ней находились двое темнокожих мужчин. За поездку с нарушением правил перевозки людей оштрафовали водителя грузового автомобиля.