Вынесли из квартиры: мужчина и женщина пострадали при пожаре в общежитии в Волжском











Эксперты устанавливают причину пожара в общежитии на улице Горького, 35а в Волжском, где минувшей ночью пострадали 62-летняя женщина и 60-летний мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 23.47.

По словам очевидцев, двое мужчин выломали дверь в горящую квартиру и вынесли оттуда двух человек до приезда экстренных служб. К моменту прибытия на место ЧП расчетов 13-ой пожарно-спасательной части в одной из комнат горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров. Огонь был потушен в 00.11.

Фото и видео: Жесть Волжский, ВКонтакте.