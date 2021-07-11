Происшествия

Вынесли из квартиры: мужчина и женщина пострадали при пожаре в общежитии в Волжском

Происшествия 11.07.2021 09:22
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11.07.2021 09:22




Эксперты устанавливают причину пожара в общежитии на улице Горького, 35а в Волжском, где минувшей ночью пострадали 62-летняя женщина и 60-летний мужчина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 23.47.
По словам очевидцев, двое мужчин выломали дверь в горящую квартиру и вынесли оттуда двух человек до приезда экстренных служб. К моменту прибытия на место ЧП расчетов 13-ой пожарно-спасательной части в одной из комнат горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров. Огонь был потушен в 00.11.
Фото и видео: Жесть Волжский, ВКонтакте.

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