Недоглядели: двое малышей утонули в пруду под Волгоградом

Происшествия 10.07.2021 11:30
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10.07.2021 11:30
Уголовное дело возбуждено по факту гибели двухлетних детей в пруду поселка Образцы во Фроловском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, сообщение об обнаружении тел малышей поступило в правоохранительные органы 9 июля. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, накануне днем в гости к местной многодетной жительнице поселка пришла подруга со своей двухлетней дочерью. Пока женщины занимались домашними делами, их дети гуляли во дворе, периодически выходя за калитку, чтобы поиграть на песочной насыпи. В какой-то момент подруги заметили отсутствие малолетней девочки и двухлетнего сына хозяйки. Они тут же отправились на поиски. Тела детей были обнаружены буквально в 70-ти метрах от дома – в местном пруду. Причиной их гибели стало утопление.
Установлено, что семьи, в которых воспитывались погибшие дети, характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадали. Устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.
Как в свою очередь сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ход расследования уголовного дела по факту гибели детей взят прокуратурой района на контроль. Известно, что во время поисков малышей у воды были обнаружены их вещи - самокат и машинка. На место происшествия выезжал Фроловский межрайонный прокурор Михаил Андреев. Прокуратурой организована надзорная проверка, в ходе которой установят причины и условия, способствовавшие совершению преступления. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Фото прокуратуры Волгоградской области
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