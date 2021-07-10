Недоглядели: двое малышей утонули в пруду под Волгоградом





Уголовное дело возбуждено по факту гибели двухлетних детей в пруду поселка Образцы во Фроловском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, сообщение об обнаружении тел малышей поступило в правоохранительные органы 9 июля. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, накануне днем в гости к местной многодетной жительнице поселка пришла подруга со своей двухлетней дочерью. Пока женщины занимались домашними делами, их дети гуляли во дворе, периодически выходя за калитку, чтобы поиграть на песочной насыпи. В какой-то момент подруги заметили отсутствие малолетней девочки и двухлетнего сына хозяйки. Они тут же отправились на поиски. Тела детей были обнаружены буквально в 70-ти метрах от дома – в местном пруду. Причиной их гибели стало утопление.





Установлено, что семьи, в которых воспитывались погибшие дети, характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадали. Устанавливаются все обстоятельства случившейся трагедии.



