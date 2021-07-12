Будущее начинается сейчас: Волгоградский институт управления продолжает прием документов

Общество 12.07.2021 09:05
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12.07.2021 09:05
Волгоградский институт управления (филиал РАНХиГС) продолжает прием документов для поступления на обучение. Вступительные испытания у желающих поступить на очную форму обучения с уровнем образования бакалавриат или специалитет начинаются уже с 13 июля.
«Сегодня последний день, когда поступающие на очную форму обучения по результатам внутренних вступительных испытаний могут подать документы, а для поступающих на очную форму обучения по результатам ЕГЭ последний день приема документов – 29 июля 2021 года», – напоминает приемная комиссия вуза.
В разделе сайта «Новости приемной кампании» можно найти ответы на наиболее волнующие абитуриентов вопросы.
Способы подачи заявлений
Заявление можно прислать через личный кабинет на сайте вуза или по почте. И в том и другом случае вам придется зарегистрироваться, чтобы заполнить анкету.
Совет: следите за статусом своего заявления в ЛК. Статус «подано» – заявление ожидает обработки, «отклонено» – есть замечания, которые нужно исправить. Статус «редактируется» означает, что вы еще не завершили подачу документов. Когда заявление получит статус «принято», смотрите себя в списках подавших документы.
«Заявление может быть и отклонено. Причин много. Кто-то допустил опечатку в анкете, например, указал неверно номер паспорта или аттестата. Некоторые абитуриенты предоставляют неполный перечень документов. Бывают ситуации, когда приложенные документы имеют плохое качество (не всё читается или не все разделы попадают на копию). Обо всех проблемах технический секретарь, обрабатывающий заявление, проинформирует в сообщении или по телефону»,– поясняют в приемной комиссии вуза.
Заявление можно подать и лично. Однако необходимо предварительно записаться. Это связано с тем, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 остается напряженной. Благодаря предварительной записи абитуриенты избегают скопления людей и длительного ожидания при подаче документов.
Записаться на подачу документов можно:
– по телефонам (8442) 24-17-43, (8442) 97-90-27;
– по электронной почте priem@vlgr.ranepa.ru;
– в специальном разделе сайта;
– в группе ВК.
График работы приемной комиссии: понедельник-четверг 9.00-16.00, пятница 9.00-15.00, суббота 9.00-13.00. Адрес: г. Волгоград, ул. им. Гагарина, 8
Список документов для поступления
• Копия второй и третьей страницы паспорта и разворота с регистрацией.
• Копия документа об образовании.
• Фотографии 3х4 см (для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, остальные могут сдать фотографии при зачислении).
• Копия СНИЛС (если есть) – это страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Кстати, по своему усмотрению поступающий может приложить копии документов, подтверждающих его личные достижения: участие в Олимпиадах, конкурсах и т.д.
Где найти подробную информацию
На сайте вуза в разделе «Абитуриенту» по каждому уровню образования можно найти подробную информацию о правилах приема.
А на специальном портале есть расширенная информация о специальностях, которым обучают в институте. Для каждой из них можно узнать перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов по тому или иному предмету, узнать количество мест, в том числе и бюджетных, проходной балл прошлых лет.
«Проходные баллы не планируются заранее, а определяются по итогам зачисления. По этой причине до приказов о зачислении в 2021 году будут известны только проходные баллы 2020 года. С ними также можно ознакомиться на сайте», – уточняют в вузе.
Приемная комиссия Волгоградского института управления приглашает абитуриентов в Президентскую Академию.
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