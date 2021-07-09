Общество

Вытаскивали трактором: под Волгоградом пожарные спасли попавшего в беду жеребенка

Общество 09.07.2021 20:30
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09.07.2021 20:30


Жеребенок сегодня провалился в колодец возле частного дома в городе Краснослободске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, вызволяли 250-килограммового малыша из плена сотрудники пожарно-спасательной части №50 Среднеахтубинского района, куда за помощью обратились местные жители.

По словам очевидцев, молодое животное выгуливалось в частном секторе вместе с кобылой. В какой-то момент детеныш провалился в яму и самостоятельно выбраться не смог.  Сотрудники пожарной части, используя веревку и подоспевший на подмогу трактор, вытащили жеребенка. Спасательная операция продлилась 20 минут. Значительных повреждений жеребенок не получил – после происшествия животное было передано хозяину.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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