Вытаскивали трактором: под Волгоградом пожарные спасли попавшего в беду жеребенка





Жеребенок сегодня провалился в колодец возле частного дома в городе Краснослободске Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, вызволяли 250-килограммового малыша из плена сотрудники пожарно-спасательной части №50 Среднеахтубинского района, куда за помощью обратились местные жители.





По словам очевидцев, молодое животное выгуливалось в частном секторе вместе с кобылой. В какой-то момент детеныш провалился в яму и самостоятельно выбраться не смог. Сотрудники пожарной части, используя веревку и подоспевший на подмогу трактор, вытащили жеребенка. Спасательная операция продлилась 20 минут. Значительных повреждений жеребенок не получил – после происшествия животное было передано хозяину.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области