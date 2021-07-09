Экономика 09.07.2021 16:24
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09.07.2021 16:24
Налогоплательщики Волгоградской области за шесть месяцев текущего года пополнили бюджет РФ на 110,9 миллиарда рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, данный показатель на 10,5% превышает объемы налоговых сборов за аналогичный период прошлого года.
Больше всего налоговых поступлений обеспечили акцизы, НДС, НДФЛ и налог на прибыль. Положительная динамика отмечается по всем категориям налогов, в том числе администрируемых на территории Волгоградской области.
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