ВТБ предупреждает о мошенниках, предлагающих «бонусы» за вакцинацию

Экономика 09.07.2021 14:33 Новости компаний
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09.07.2021 14:33 Новости компаний
ВТБ зафиксировал фейковые объявления в социальных сетях о бонусах в размере 5000 рублей, которые выплачиваются клиентам банка в случае вакцинации, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Злоумышленники предлагают им оставить заявку и получить деньги в течение часа.
Специалисты ВТБ заявляют, что такие случаи являются одним из видов социальной инженерии, когда злоумышленники, используя манипуляцию и психологические уловки, обещают своим «жертвам» выгоду и пытаются получить данные клиентов. Потенциально к ним могут относиться номер карты, ФИО, адрес и т.д. Финальной целью мошенников является доступ к средствам клиентов банка.
«На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана клиентов. Одним из них стала ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка за вакцинацию. Мы призываем людей быть бдительными и внимательно проверять подобные объявления», - комментирует начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.
Специалист ВТБ подчеркивает, что безопасность данных и средств клиентов — приоритет в работе банка. «ВТБ постоянно совершенствует технологии и повышает уровень защиты клиентских сервисов. При этом более 90% попыток мошенничества приходится на методы социальной инженерии. Поэтому мы просим пользователей не вводить данные карт на сомнительных ресурсах, не верить подозрительным рекламам, не открывать подозрительные электронные письма или СМС на телефон с вложенными ссылками. В случае получения подозрительных предложений нужно срочно обращаться к специалистам банка по официальным каналам», — добавил Дмитрий Ревякин.
ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам (CVC2/CVV2)/счетам или по одноразовым паролям. Банк просит клиентов не сообщать данные по картам и не устанавливать программное обеспечение на свои ПК и телефоны по настоятельной рекомендации «сотрудника безопасности. Вся информация о банковских картах и счетах является конфиденциальной и не может передаваться третьим лицам.
Информацию о реальных акциях, проводимых ВТБ всегда можно проверить на официальном сайте Банка по адресу: vtb.ru
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