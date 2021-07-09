Экономика

Сбер заботится о каждой кредитной истории

Экономика 09.07.2021 12:35 Новости компаний
0
09.07.2021 12:35 Новости компаний


Сбер создал сервис, который поможет любому клиенту банка одномоментно узнать свою текущую кредитную нагрузку с учетом уже имеющихся кредитов, оценить возможности для взятия новых кредитов, а также определить суммы кредитов, которые ему с высокой вероятностью одобрит банк. С помощью сервиса «Кредитный потенциал» клиент сможет подойти к этим вопросам взвешенно и реалистично, а значит — избежать проблем в получении и обслуживании кредитов в будущем. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Сервис анализирует все кредиты клиента, в том числе в сторонних банках. После анализа кредитной истории сервис даёт информацию о количестве кредитов, их сумме и общем ежемесячном платеже. Эта информация пригодится клиенту для того, чтобы просто контролировать свои финансы.А для желающих получить более детальную информацию в СберБанк Онлайн есть возможность заказать развернутый отчет из бюро кредитных историй или подключить уведомления по кредитной истории.
Сервис «Кредитный потенциал» также упростит клиентам выбор кредитного продукта, ведь он включает в себя расчёт по всем предложениям Сбера: кредит наличными, кредитные карты, ипотека, автокредит, кредит на покупку товаров и другие. 
При этом, чтобы получить полную картину о своем кредитном потенциале и информацию о всех доступных для него кредитных продуктах Сбера, достаточно заполнить одну короткую анкету. 
Сервис работает бесплатно, он уже доступен в мобильном приложении и в веб-версии СберБанк Онлайн. Более 4,5 млн клиентов пользуются этой услугой каждый месяц. 
Этот сервис сделан в первую очередь для того, чтобы наши клиенты могли принять верное решение: брать ли кредит, на какую сумму, какой именно. Мы считаем ценным, что даём клиентам посмотреть на себя глазами банка и самим сделать выбор. Дать людям инструменты, которые помогут им использовать кредиты для достижения своих целей и при этом эффективно контролировать личный бюджет — вот наша основная задача. 
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:
«Ранее Сбер совместно с «Объединенное Кредитное Бюро»(входит экосистему) создал сервис «Уведомлений по кредитной истории», позволяющий оперативно отслеживать изменения в кредитной истории и предотвращать действия мошенников по оформлению кредита без ведома клиента. Сервис позволяет узнавать актуальный статус своей кредитной истории, а также даёт возможность узнать о попытках мошенников оформить кредит на имя клиента и сразу обратиться в банк для предотвращения этих действий. Если что-то изменилось в кредитной истории, клиенту поступит пуш-уведомление в СберБанк Онлайн или СМС-сообщение на мобильный телефон. А если это заявка на оформление кредита, то уведомление поступит в течение 5 минут, чтобы клиент мог своевременно среагировать и обратиться в банк. Помимо этого,клиент может заказать полный отчёт, воспользовавшись продуктом «Отчёт о кредитной истории». Подробнее об этих услугах можно узнать в разделе «Кредиты», на главном экране мобильного приложения СберБанк Онлайн».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
09.07.2021 14:44
Экономика 09.07.2021 14:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.07.2021 14:33
Экономика 09.07.2021 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2021 13:34
Экономика 09.07.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2021 12:23
Экономика 09.07.2021 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2021 11:08
Экономика 09.07.2021 11:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2021 08:32
Экономика 09.07.2021 08:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.07.2021 08:11
Экономика 09.07.2021 08:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 18:43
Экономика 08.07.2021 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 17:12
Экономика 08.07.2021 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 16:30
Экономика 08.07.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 14:19
Экономика 08.07.2021 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 13:56
Экономика 08.07.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 12:46
Экономика 08.07.2021 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 11:52
Экономика 08.07.2021 11:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2021 19:13
Экономика 07.07.2021 19:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:44
Коронавирус «съест» свыше 5 миллиардов из бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Стреляли по колесам: пьяный угонщик на «Ниве» устроил гонки с полицейскими под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Горе-фермеры завалили поля в Волгоградской области пленкой и картономСмотреть фотографии
13:34
Компания «ЕвроХим» в очередной раз подтвердила статус лучшего предприятия химической промышленностиСмотреть фотографии
13:09
Волгоградская облдума разжаловала председателя комиссии по парламентскому контролюСмотреть фотографии
12:38
Напавшего на волгоградку бомжа выследили в Тюменской области по генотипуСмотреть фотографии
12:23
В Садах Придонья вишню убирают комбайныСмотреть фотографии
11:46
Первая в Волжском библиотека нового поколения с VR-очками откроется в сентябреСмотреть фотографии
10:42
В «Единой России» задумались об исключении депутата Волгоградской облдумы ОсиповаСмотреть фотографии
10:00
На мопеде, Chrysler и «Ниве»: водителей-пьяниц сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:00
У безалаберной управляющей компании в центре Волгограда отобрали все домаСмотреть фотографии
20:59
Водитель трактора погиб после столкновения с пассажирским поездом под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:59
Нового владельца ищут для разрушенного кинотеатра "Юбилейный" в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:58
Третий в Волгограде пляж откроют на острове СарпинскомСмотреть фотографии
17:35
Волгоградские депутаты соберутся на экстренное заседание из-за коронавирусаСмотреть фотографии
16:24
Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:24
МегаФон в пятый раз стал лидером по скорости интернета в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Бывшего замначальника волгоградской колонии посадили за взяткиСмотреть фотографии
14:55
За гибель рыбы в покрасневшей реке под Волгоградом осудят мастера по ремонту оборудованияСмотреть фотографии
14:38
Водная перезагрузка: черепахи и карпы заселили пруд в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Троих рыбаков осудили за браконьерский улов на Хопре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцам объяснили, как пользоваться QR-кодом в ТЦ и ресторанахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Эксперты не нашли в Волгограде паразитов в арбузах и нектаринах из ИранаСмотреть фотографии
12:09
Тушили до глубокой ночи: три дома сгорели за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Бензин в Волгоградской области скромно дорожаетСмотреть фотографии
10:30
Жизнь с QR-кодом: в Волгоградской области ужесточили коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
10:07
Режим повышенной готовности ввели в Светлом Яру под Волгоградом из-за угрозы коммунального коллапсаСмотреть фотографии
09:59
Двух иностранцев арестовали в Волгограде за крупный тайник с «синтетикой»Смотреть фотографии
09:33
Вторую часть фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде перенесли на следующий годСмотреть фотографии
08:50
В волгоградской глубинке сняли документальный фильм про коронавирусСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 