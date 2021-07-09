Экономика

44 млн клиентов СберБанка подключили услугу уведомлений по вкладам и счетам

Экономика 09.07.2021 11:08 Новости компаний
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09.07.2021 11:08 Новости компаний


СберБанк предоставляет клиентам возможность получать полную информацию о движении своих средств. У 44 млн клиентов банка подключена услуга уведомлений хотя бы по одному вкладу или счёту. В целом же лента уведомлений позволяет отслеживать все проведённые операции: открытие и закрытие вкладов и счетов, оформление доверенности, переводы, списание и начисление процентов, внесение и снятие средств, пролонгацию вкладов и т. д. С помощью push- и СМС-оповещений клиент получает полную картину о состоянии своих сбережений в моменте. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, комплексное информирование обо всех событиях по размещённым средствам можно получить, подключив услугу «Уведомления» в приложении СберБанк Онлайн, банкомате, отделении банка или обратившись в контактный центр Сбера. При этом балансы счетов в уведомлениях можно скрыть — в этом случае информация о размере доступных денежных средств даже случайным образом не попадёт третьим лицам. 
Мы видим, что многие клиенты предпочитают переводить основную часть средств на накопительный счёт, а на картах оставлять суммы на ежедневные расходы. Это оправданно, поскольку приносит дополнительный доход. А сервис уведомлений по вкладам и счетам сделал процесс накопления и управления средствами ещё более удобным. Он даёт нашим клиентам очень важный психологический комфорт — приятную уверенность в том, что всё находится под контролем, ведь информация о любом движении по счетам становится известной в режиме реального времени. 
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» СберБанка:
«Напомним, в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно узнать любую информацию по вкладу или счёту — от реквизитов до истории списаний и зачислений. Там же клиент может совершать все доступные операции: скачать договор вклада и сохранить его, пополнять вклад или счёт, снимать деньги, скрыть вклад от показа в банкомате или приложении, заказывать выписки и справки. Есть и возможность проверить подозрительный телефонный номер или сайт, а также установить «красный светофор», который будет включаться при сомнительном телефонном звонке».

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