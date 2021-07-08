Банк «Открытие» внедрил новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения

Банк «Открытие» начал опытно-промышленную эксплуатацию технологической платформы для разработки и внедрения моделей машинного обучения, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Ее архитектура признана общебанковской. Новая платформа моделирования снизит операционный риск и позволит быстро внедрять в бизнес-процессы модели любой сложности. Технологическим партнером проекта является компания Neoflex.

Реализованный проект обеспечит непрерывность процесса разработки и внедрения моделей машинного обучения с последующей их интеграцией в бизнес-процессы банка. Развернутая архитектура автоматизирует управление моделями, работа с ними ведется в отдельном безопасном тестовом окружении, осуществляется автоматический перенос изменений в промышленную среду.

Банку «Открытие» удалось выстроить процессы по развитию команд моделистов, обеспечив их передовыми технологиями. Для разработки моделей машинного обучения реализован доступ к корпоративным хранилищам данных, настроены готовые образы рабочих мест для команд с различным стеком библиотек машинного обучения.

Автоматизированные процессы переноса моделей из контура разработки в контур применения позволят в будущем сократить time-to-market задач по внедрению машинного обучения в процессы принятия банком решений, а также снизить операционный риск ручного переноса логики моделей между системами.

«С внедрением промышленной платформы моделирования вопрос подключения нового специалиста к команде моделистов должен занимать не более одного дня. Каждая команда разработчиков работает в собственной среде с динамическим расширением ресурсов для обучения модели. Также у нас появилась возможность оперативного переноса моделей из среды разработки в среду применения для различных команд. Именно за счет такой гибкости платформа была выбрана как основа для общебанковской платформы», – прокомментировал Павел Николаев, управляющий директор департамента интегрированных рисков банка «Открытие».

«Платформа даст моделистам банка возможность использовать современные методы и алгоритмы разработки в комфортной для пользователя среде, позволит повысить time-2-market моделей. Нативная и важная цель платформы - снижение операционного и модельного риска при внедрении и эксплуатации моделей», - отметила Наталья Хозинская, Chief Data Scientist банка «Открытие».