Экономика

Банк «Открытие» внедрил новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения

Экономика 08.07.2021 17:12 Новости компаний
0
08.07.2021 17:12 Новости компаний

Банк «Открытие» начал опытно-промышленную эксплуатацию технологической платформы для разработки и внедрения моделей машинного обучения, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Ее архитектура признана общебанковской. Новая платформа моделирования снизит операционный риск и позволит быстро внедрять в бизнес-процессы модели любой сложности. Технологическим партнером проекта является компания Neoflex.
Реализованный проект обеспечит непрерывность процесса разработки и внедрения моделей машинного обучения с последующей их интеграцией в бизнес-процессы банка. Развернутая архитектура автоматизирует управление моделями, работа с ними ведется в отдельном безопасном тестовом окружении, осуществляется автоматический перенос изменений в промышленную среду.
Банку «Открытие» удалось выстроить процессы по развитию команд моделистов, обеспечив их передовыми технологиями. Для разработки моделей машинного обучения реализован доступ к корпоративным хранилищам данных, настроены готовые образы рабочих мест для команд с различным стеком библиотек машинного обучения.
Автоматизированные процессы переноса моделей из контура разработки в контур применения позволят в будущем сократить time-to-market задач по внедрению машинного обучения в процессы принятия банком решений, а также снизить операционный риск ручного переноса логики моделей между системами.
«С внедрением промышленной платформы моделирования вопрос подключения нового специалиста к команде моделистов должен занимать не более одного дня. Каждая команда разработчиков работает в собственной среде с динамическим расширением ресурсов для обучения модели. Также у нас появилась возможность оперативного переноса моделей из среды разработки в среду применения для различных команд. Именно за счет такой гибкости платформа была выбрана как основа для общебанковской платформы», – прокомментировал Павел Николаев, управляющий директор департамента интегрированных рисков банка «Открытие».
«Платформа даст моделистам банка возможность использовать современные методы и алгоритмы разработки в комфортной для пользователя среде, позволит повысить time-2-market моделей. Нативная и важная цель платформы - снижение операционного и модельного риска при внедрении и эксплуатации моделей», - отметила Наталья Хозинская, Chief Data Scientist банка «Открытие».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
08.07.2021 16:30
Экономика 08.07.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 14:19
Экономика 08.07.2021 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 13:56
Экономика 08.07.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 12:46
Экономика 08.07.2021 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.07.2021 11:52
Экономика 08.07.2021 11:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2021 19:13
Экономика 07.07.2021 19:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2021 17:04
Экономика 07.07.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 15:13
Экономика 07.07.2021 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 14:21
Экономика 07.07.2021 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 10:26
Экономика 07.07.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 09:38
Экономика 07.07.2021 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 16:48
Экономика 06.07.2021 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 14:08
Экономика 06.07.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.07.2021 13:39
Экономика 06.07.2021 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 11:20
Экономика 06.07.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:35
Волгоградские депутаты соберутся на экстренное заседание из-за коронавирусаСмотреть фотографии
16:24
Для «ловцов» штаммов COVID-19 в Волгограде закупят реагентов на 24,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:24
МегаФон в пятый раз стал лидером по скорости интернета в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Бывшего замначальника волгоградской колонии посадили за взяткиСмотреть фотографии
14:55
За гибель рыбы в покрасневшей реке под Волгоградом осудят мастера по ремонту оборудованияСмотреть фотографии
14:38
Водная перезагрузка: черепахи и карпы заселили пруд в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Троих рыбаков осудили за браконьерский улов на Хопре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцам объяснили, как пользоваться QR-кодом в ТЦ и ресторанахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Эксперты не нашли в Волгограде паразитов в арбузах и нектаринах из ИранаСмотреть фотографии
12:09
Тушили до глубокой ночи: три дома сгорели за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:52
Бензин в Волгоградской области скромно дорожаетСмотреть фотографии
10:30
Жизнь с QR-кодом: в Волгоградской области ужесточили коронавирусные ограниченияСмотреть фотографии
10:07
Режим повышенной готовности ввели в Светлом Яру под Волгоградом из-за угрозы коммунального коллапсаСмотреть фотографии
09:59
Двух иностранцев арестовали в Волгограде за крупный тайник с «синтетикой»Смотреть фотографии
09:33
Вторую часть фестиваля ParkSeason Fest в Волгограде перенесли на следующий годСмотреть фотографии
08:50
В волгоградской глубинке сняли документальный фильм про коронавирусСмотреть фотографии
21:40
Песенка не новая: экоактивисты устроили фотосессию на фоне будущей трассы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде продают торговый центр «Царицынский пассаж»Смотреть фотографии
17:53
Родившийся в Волгограде Люцифер стал ЛюцианомСмотреть фотографии
17:39
Убитую горем мать нашли мертвой на могиле дочери под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:57
«Много заражений и пневмоний»: агрессивный вирус захватывает ВолгоградСмотреть фотографии
16:03
Приятели-коммерсанты из Волгограда «погорели» на миллионной закупке рыбного деликатесаСмотреть фотографии
15:24
«Недавно похоронила дочь»: под Волгоградом пропала убитая горем матьСмотреть фотографии
14:26
«Белое море» волгоградского «Химпрома» превратят в 3D-модельСмотреть фотографии
14:17
«СОГАЗ-Мед» информирует о необходимости замены полиса ОМС старого образцаСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом пьяница-мать по неосторожности утопила в реке двухлетнюю дочьСмотреть фотографии
13:34
Суд над экс-руководителем волгоградского СК Музраевым пройдет в открытом режимеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградских врачей будут премировать за выполнение плана по вакцинацииСмотреть фотографии
11:52
Умные технологии в сельское хозяйство: «Ростелеком» подписал соглашение с Волгоградским государственным аграрным университетомСмотреть фотографии
11:51
Кальян-бар в Волгограде нарушил антикоронавирусные запретыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 