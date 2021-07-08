



В Волгоградской области 99 % ипотечных сделок на рынке новостроек и 72% на вторичном рынке жилья в Сбербанке проходят с электронной регистрацией.

За первое полугодие 2021 года Сбербанком выдано порядка 6 тысяч ипотечных кредитов. Жители региона приобрели недвижимость на сумму более 10 700 млрд руб. Объем ипотечных кредитов вырос почти в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Для регистрации прав на объекты недвижимости необходимо оформить сделку в Сбербанке через сервис ДомКлик. Этот ресурс позволяет клиентам выбрать недвижимость, оформить ипотеку, и зарегистрировать право собственности практически в режиме онлайн. Посетить банк потребуется только один раз, чтобы подписать документы, заверенные усиленной квалифицированной подписью. После этого сотрудники Сбербанка направляют их в Управление Росреестра по защищенному каналу связи.Электронный документооборот позволяет значительно сократить сроки проводимых сделок.

«Интернет-сервисы уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни и большинство наших клиентов привыкли активно ими пользоваться. Электронная регистрация максимально комфорта, экономит время и деньги, а также минимизирует риски мошеннических действий. Данный сервис позволяет регистрировать право собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Ведь стороны – покупатель и продавец, – сделку могут заключить дистанционно, территориально находясь в момент подписания договора в разных городах», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.