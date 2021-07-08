Почти 100% ипотечных сделок Сбербанка на рынке новостроек Волгоградской области проходят с электронной регистрацией
Экономика 08.07.2021 14:19 Новости компаний
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08.07.2021 14:19 Новости компаний
В Волгоградской области 99 % ипотечных сделок на рынке новостроек и 72% на вторичном рынке жилья в Сбербанке проходят с электронной регистрацией.
За первое полугодие 2021 года Сбербанком выдано порядка 6 тысяч ипотечных кредитов. Жители региона приобрели недвижимость на сумму более 10 700 млрд руб. Объем ипотечных кредитов вырос почти в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
Для регистрации прав на объекты недвижимости необходимо оформить сделку в Сбербанке через сервис ДомКлик. Этот ресурс позволяет клиентам выбрать недвижимость, оформить ипотеку, и зарегистрировать право собственности практически в режиме онлайн. Посетить банк потребуется только один раз, чтобы подписать документы, заверенные усиленной квалифицированной подписью. После этого сотрудники Сбербанка направляют их в Управление Росреестра по защищенному каналу связи.Электронный документооборот позволяет значительно сократить сроки проводимых сделок.
«Интернет-сервисы уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни и большинство наших клиентов привыкли активно ими пользоваться. Электронная регистрация максимально комфорта, экономит время и деньги, а также минимизирует риски мошеннических действий. Данный сервис позволяет регистрировать право собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Ведь стороны – покупатель и продавец, – сделку могут заключить дистанционно, территориально находясь в момент подписания договора в разных городах», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк.
По данным сервиса ДомКлик в Волгоградской области с момента приема электронного пакета документов до полной регистрации собственности проходит 1,5 дня.Отправка пакета документов осуществляется сразу после подписания кредитного договора в офисе Сбербанка. Зарегистрированный вариант все участники получают по электронной почте. Это делает процесс оформления сделок с недвижимостью удобнее, быстрее и комфортнее. Сервис доступен для покупки новой недвижимости или на вторичном рынке жилья в ипотеку или за собственные средства.
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