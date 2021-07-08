Общество 08.07.2021 14:38
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08.07.2021 14:38
Красочные рыбки и черепахи сегодня вернулись в обновленный водоем, расположенный в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, загрязненный пруд почистили от ила и накопившейся грязи и заново наполнили водой. Обитателей пруда на время отселили, а после завершения "генеральной уборки" вернули в водоем. Кроме карпов кои и черепах, в пруд заселили и новых обитателей - молодых особей семейства карповых. Со временем рыбы дадут потомство и увеличат популяцию в декоративном пруду.
Искусственный водоем в сквере Саши Филиппова был оборудован в 2015 году. Специалисты постоянно следят за состоянием водоема и его обитателей. Раз в несколько лет в пруду проводится очистка с полной заменой воды.
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