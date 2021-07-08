Общество

Волгоградцам объяснили, как пользоваться QR-кодом в ТЦ и ресторанах

Общество 08.07.2021 13:24
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08.07.2021 13:24




Процесс проверки электронных сертификатов о проведении вакцинации от COVID-19 продемонстрировали сегодня журналистам на брифинге по антиковидным мерам, сообщает ИА «Высота 102». Начальник контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области Антон Безруков заявил, что посетители «зон, свободных от COVID-19» должны будут иметь при себе удостоверение личности и QR-код, подтверждающий вакцинацию. Если на мобильном телефоне или на любом другом электронном устройстве не будет возможности выхода в интернет, то при себе должны быть документы на бумажных носителях: отрицательный ПЦР-тест, справка о перенесенном не более полугода назад заболевании или наличии антител.
Напомним, новые ограничения вводятся с 12 июля и будут действовать в детских развлекательных центрах, музеях, кинозалах и кинотеатрах, и других культурно-досуговых учреждениях, в которых созданы безопасные условия. Концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и  закусочные также будут попадать под антиковидные ограничения. Несовершеннолетние в таких учреждениях и заведениях могут появиться только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы. Антон Безруков на брифинге заявил, что в дальнейшем допускается введение аналогичных условий и «для иных организаций».

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