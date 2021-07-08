Волгоградцам объяснили, как пользоваться QR-кодом в ТЦ и ресторанах











Процесс проверки электронных сертификатов о проведении вакцинации от COVID-19 продемонстрировали сегодня журналистам на брифинге по антиковидным мерам, сообщает ИА «Высота 102». Начальник контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области Антон Безруков заявил, что посетители «зон, свободных от COVID-19» должны будут иметь при себе удостоверение личности и QR-код, подтверждающий вакцинацию. Если на мобильном телефоне или на любом другом электронном устройстве не будет возможности выхода в интернет, то при себе должны быть документы на бумажных носителях: отрицательный ПЦР-тест, справка о перенесенном не более полугода назад заболевании или наличии антител.