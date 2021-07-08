Эксперты не нашли в Волгограде паразитов в арбузах и нектаринах из Ирана

Общество 08.07.2021 12:23
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08.07.2021 12:23
Специалисты Россельхознадзора проверили крупную партию арбузов и нектаринов, ввезенных из Ирана в Волгоградскую область. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе управления по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, 55 тонн продукции прибыло в Волгоград автотранспортом из-за границы на пункт таможенного контроля Дзержинского таможенного поста Астраханской таможни. Там были отобраны образцы подкарантинной продукции и отправлены в испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" для проведения исследований. Карантинных объектов, вызывающих опасение, в указанной продукции не выявлено.
Отметим, что местные арбузы начинают созревать к концу июля - началу августа. В настоящее время на прилавках магазинов доступны преимущественно импортные ягоды или так называемые скороспелки.
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