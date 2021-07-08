Двух иностранцев арестовали в Волгограде за крупный тайник с «синтетикой»

Расследования 08.07.2021 09:59
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08.07.2021 09:59
До 20 лет лишения свободы грозит 25-летнему и 24-летнему уроженцам Кыргызстана за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, иностранцев задержали с поличным во время изготовления закладки-тайника в Краснооктябрьском районе.
На месте задержания оперативники изъяли приготовленную смесь из синтетических наркотиков, которой хватило бы на 500 разовых доз. По данным полиции, подозреваемые приехали в Волгоград в конце июня этого года и арендовали квартиру в Краснооктябрьском районе, где фасовали запрещенные вещества. Они получали их от интернет-продавцов. Оба задержанных сознались в содеянном и заключены под стражу.
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