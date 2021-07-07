Происшествия 07.07.2021 16:03
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07.07.2021 16:03
Уголовное дело возбуждено в отношении двоих приятелей, которые хотели прилично заработать в Волгограде на перепродаже икры, закупленной в Хабаровском крае. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, 54-летний волгоградец и его 42-летний приятель подозреваются в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов (ч.3 ст. 258.1 УК РФ).
По данным следствия, в конце мая текущего года мужчины приобрели на территории Хабаровского края более 100 кг икры осетровых видов и два фрагмента туши рыбы, а также 9,5 кг щучьей икры. При этом лицензии на приобретение особо ценных водных биологических ресурсов у них не было. За указанные деликатесы коммерсанты отдали почти миллион рублей, планируя заработать намного больше. Они хотели реализовать икру в Волжском, но грузовой автомобиль был здесь задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и регионального главка МВД.
Изъятый товар уже осмотрен специалистами, которые дали заключение, что указанные икра и фрагменты рыбы относятся к особо ценным и охраняемым видам водных биологических ресурсов. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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