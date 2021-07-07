



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил проработать дополнительные мотивационые меры поддержки участковых терапевтов за выполнение и перевыполнение плановых показателей вакцинации. Об этом глава региона заявил на заседании клинического совета Волгоградской области по борьбе с CIVID-19, в котором сегодня приняла участие руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, сообщает ИА «Высота 102».

«Хорошие темпы набрала вакцинация жителей Волгоградской области, которая уже превысила 38% от плана и составляет порядка 462 тысячи человек. Такой темп необходимо сохранять», — подчеркнул Бочаров на заседании совета. Глава региона отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в настоящее время контролируемая и стабильная, но становится все более напряженной. Количество заразившихся COVID-19 выросло на 40-45% по сравнению с еженедельными показателями мая, заболевших внебольничными пневмониями — на 35-40%. На 20% по сравнению с майскими показателями выросло число простудных заболеваний.

Андрей Бочаров отметил, что оперативный штаб Волгоградской области уже принял ряд решений, чтобы не допустить взрывного распространения коронавируса. По итогам заседания клинического совета губернатор поручил обеспечить за счет средств ОМС обязательное проведение ПЦР-тестов всем пациентам с признаками ОРВИ. Параллельно волгоградский облздрав готовится к развертыванию 8 тысяч инфекционных коек и проверяет системы подачи кислорода в ковидных госпиталях. Глава региона поручил аптекам сформировать достаточный запас лекарств для лечения COVID-19, а поликлиникам предписано строго разделять потоки пациентов.

Выплаты медработникам, задействованным в «красных зонах», находятся на особом контроле. Комитет здравоохранения также подготовит не задействованные в лечение коронавирусных пациентов больницы к работе в условиях повышенной нагрузки с возможностью оперативного привлечения студентов медицинского университета.