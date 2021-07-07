Общество

Детский интернат "Доверие" в Волгограде закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Общество 07.07.2021 10:11
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07.07.2021 10:11


На двухнедельный карантин переведен волгоградский областной реабилитационный центр для детей-инвалидов "Доверие" из-за вспышки коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы как среди воспитанников, так и сотрудников учреждения.
В настоящее время в больнице находятся 13 детей, из них у девятерых - положительные тесты на коронавирус. Состояние всех больных удовлетворительное, дети идут на поправку. В легкой форме или бессимптомно переносит инфекцию и персонал интерната. В ходе тестирования положительный результат на COVID-19 получен у 10 человек.  Они отстранены от работы до получения отрицательных результатов и окончания ограничительных мероприятий. В обладминистрации пояснили, что во время карантина в учреждении запрещена передача воспитанников в семьи, законные представители могут пообщаться с детьми в дистанционном формате. 
Центр "Доверие" - социальное учреждение полустационарного типа: особенные дети по заявлению родителей во время прохождения реабилитационного курса здесь живут, получают необходимые процедуры, а также посещают общеобразовательные и досуговые мероприятия. В выходные и праздничные дни, каникулы и период отпусков законных представителей воспитанников забирают в семьи. 
Установлено, что 17 июня в центр прибыли двое детей - один из медицинского учреждения, второй вернулся из семьи Через три дня у них поднялась температура, о чем оповестили родителей и законных представителей. Одного ребенка забрали домой, а второго госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу №1. В период с 25 июня по 6 июля дети, которые находились с этими воспитанниками  контакте, заболели.
Фото с сайта volganet.ru

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