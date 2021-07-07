Экономика

Банк «Открытие»: рынок нефти – рукотворный дефицит

Экономика 07.07.2021 09:38
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07.07.2021 09:38

Комментирует Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».
Трех дней переговоров оказалось недостаточно, чтобы определить стратегию ОПЕК+ на 2022 год. Министерский комитет ОПЕК+ так и не смог прийти к соглашению.
Ранее Саудовская Аравия и Россия предложили увеличить добычу нефти всеми участниками соглашения на 2 млн баррелей в сутки к концу 2021 г., или на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно с августа по декабрь 2021 года дополнительно к текущему графику. Одновременно было предложено продлить соглашение до конца 2022 г. вместо планового сворачивания в апреле 2022 г.
ОАЭ выразили несогласие с предложенными условиями, при этом готовы согласовать новый график увеличения добычи в 2021 г., но не поддержали продление соглашения на весь 2022 год без увеличения базового уровня для ОАЭ.
Перенос встречи на неопределенный срок для дополнительных консультаций означает, что продолжает действовать предыдущий график постепенного увеличения добычи, без дополнительных 400 тыс. баррелей, которые предлагали добавить на рынок от всех участников ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия. Это будет означать рост дефицита на рынке, который уже находит отражение в росте котировок к 78 долларам за баррель Брент. При отсутствии новостей о договоренностях увеличения добычи к середине месяца цены будут двигаться к 80+ долларов за баррель Брент.
Сценарий распада альянса и самостоятельного увеличения добычи странами-участниками неминуемо приведет к обвалу котировок. Будем надеяться, что по этому сценарию ОПЕК+ пока не пойдет, т.к. для производителей нефти это приведет к существенному сокращению поступления валютной выручки и доходов бюджета.
Если участникам альянса все-таки удастся договориться к середине июля, цены будут корректироваться в диапазон 72-74 доллара за баррель – в зависимости от предлагаемых дополнительных объемов. Это станет позитивным сигналом для рынка и показателем силы ОПЕК+ на нефтяном рынке.

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