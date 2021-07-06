Экономика

ВТБ отменяет комиссию за открытие экокарты

Экономика 06.07.2021 10:22
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06.07.2021 10:22


ВТБ с 5 июля по 31 августа отменяет комиссию за оформление ЭкоМультикарты. Обслуживание экокарты, более экологичной на этапе производства по сравнению с обычной пластиковой картой, останется бесплатным.
В рамках специального летнего предложения банк отменяет разовую комиссию за оформление экокарты: клиенты могут оформить или перевыпустить ее бесплатно и пользоваться всеми преимуществами Мультикарты ВТБ в экоформате. В частности, держателям экокарты доступны опции лояльности, кешбэк от партнеров до 20%, бесплатные переводы на другие карты в рамках Системы быстрых платежей и многие другие плюсы.
«Сегодня экологическая повестка выходит на первый план во всем мире, и мы стремимся предложить своим клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды. ВТБ реализует ряд проектов, направленных на поддержку лесов и водоемов России, в рамках которых за последний год в стране было высажено около 1 тыс. деревьев, и очищено от мусора более 100 км береговой линии рек и озер. Экокарта – еще один способ привлечь внимание наших клиентов к вопросам экологии, и этим летом мы предлагаем оформить ее совершенно бесплатно и внести свой вклад в важное дело сохранения чистоты нашей планеты», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

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