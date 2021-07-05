Происшествия 05.07.2021 17:22
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05.07.2021 17:22
Сотрудник ЖКХ Ворошиловского района Волгограда разъезжал на служебной "Ниве" по пешеходным дорожкам в сквере им. Александры Пахмутовой в пойме реки Царица. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня ГУ МВД по Волгоградской области, передвижение 66-летнего мужчины на автомобиле в пешеходной зоне не было связано с выполнением им коммунальных или дорожных работ. Нарушителя запечатлели на свои телефоны горожане и выложили видео в социальные сети. Личность водителя полицейские установили быстро. В отношении нарушителя составлен административный протокол. За езду по парку водителю грозит штраф в размере 2 тысячи рублей.
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