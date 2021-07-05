В Волгоградской области в ерике утонул 13-летний школьник

Происшествия 05.07.2021 12:56
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05.07.2021 12:56
Следователи проводят проверку по факту гибели 13-летнего подростка во время купания в ерике в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, трагедия произошла в Калачевском районе еще 1 июля.
По предварительным данным, в этот день подросток с 11-летним приятелем без сопровождения взрослых отправились купаться в ерике Крепинский. В какой-то момент семиклассник стал тонуть. Второй мальчик пытался помочь старшему товарищу, но не смог. Он побежал за помощью в ближайший поселок. Когда местные жители извлекли школьника из воды, то он уже был мертв. Отметим, что за последние две недели в регионе утонули уже трое подростков.
Органы Следственного комитета России призывают родителей не отпускать детей без сопровождения к открытым водоемам, не разрешать им посещать несанкционированные пляжи и места, не предназначенные для развлечений и отдыха.
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