В Волгоградской области в ерике утонул 13-летний школьник





Следователи проводят проверку по факту гибели 13-летнего подростка во время купания в ерике в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, трагедия произошла в Калачевском районе еще 1 июля.

По предварительным данным, в этот день подросток с 11-летним приятелем без сопровождения взрослых отправились купаться в ерике Крепинский. В какой-то момент семиклассник стал тонуть. Второй мальчик пытался помочь старшему товарищу, но не смог. Он побежал за помощью в ближайший поселок. Когда местные жители извлекли школьника из воды, то он уже был мертв. Отметим, что за последние две недели в регионе утонули уже трое подростков.

Органы Следственного комитета России призывают родителей не отпускать детей без сопровождения к открытым водоемам, не разрешать им посещать несанкционированные пляжи и места, не предназначенные для развлечений и отдыха.



