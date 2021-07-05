Экономика

Сбер вошёл в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики

Экономика 05.07.2021 12:55 Новости компаний
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05.07.2021 12:55 Новости компаний


Сбер будет развивать «зелёную» энергетику вместе с Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Решение о принятии Сбера в члены ассоциации принято её президиумом, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка. 
Совместно с другими участниками АРВЭ Сбер будет содействовать развитию сектора возобновляемых источников энергетики (ВИЭ) в России, в том числе благодаря развитию механизмов финансирования инвестпроектов ВИЭ. Кроме того, ассоциация планирует повышать популярность возобновляемой энергетики в российском и мировом инвестиционном сообществе, а также среди населения и органов государственной власти. Совместные мероприятия будут реализовываться в рамках Программы поддержки развития возобновляемой энергетики на период 2025-2035 года. 
«Возобновляемая энергетика — яркий пример дружественных окружающей среде технологий. Объем финансирования Сбером проектов в области ВИЭ уже превысил 74 млрд рублей. В наших планах — совместно с АРВЭ развивать «зелёную» генерацию, чтобы использование «зелёной» энергии стало нормой для российской экономики и снижало её негативное влияние на природу. Это общемировой тренд. По оценке ООН, страны и корпорации во всём мире к 2030 году планируют внедрить возобновляемые источники энергии (не считая гидроэнергию) общей мощностью 826 гигаватт, что обойдётся примерно в 1 трлн долларов», - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка .
«Наши совместные со Сбером проекты внесут безусловно важный вклад в развитие не только оптового рынка, но и розницы, микрогенерации, особенно в тех регионах России, которые понимают, что снижение углеродоёмкости экономики и активное повсеместное развитие «зелёной» энергетики становятся ключевыми трендами», - прокомментировал  Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики.
Благодаря финансированию Сбербанка введены в эксплуатацию солнечные электростанции в Ставропольском крае, Башкортостане, Волгоградской и Самарской областях общим объёмом более 300 МВт, ветряные электростанции в Ростовской области мощностью 150 МВт. В процессе строительства — Кольская ветряная электростанция в Мурманской области мощностью 200 МВт, которая станет крупнейшим объектом возобновляемой энергетики за Полярным кругом.
Справка. Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) — некоммерческая организация, которая представляет интересы участников сектора ВИЭ в России и ведёт деятельность по формированию благоприятного инвестиционного климата и популяризации использования возобновляемых источников энергии. АРВЭ является ведущей в России экспертной и коммуникационной площадкой в области энергетики на основе возобновляемых источников энергии.
АРВЭ объединяет широкий круг заинтересованных сторон, включая генерирующие компании, девелоперов проектов ВИЭ, производителей и поставщиков оборудования, научно-исследовательские центры и финансовые институты, чтобы совместными усилиями обеспечить формирование надёжной институциональной среды и эффективной инфраструктуры для притока инвестиций в сектор ВИЭ.
В состав Ассоциации входят «УК «РОСНАНО», «НоваВинд» (ГК «Росатом»), «Авелар Солар Технолоджи» (ГК «Хевел»), «Солар Системс», «Вестас РУС», «Энел Россия», «Вершина Девелопмент», «ТГК-1», «Башни ВРС», «Ризен Гринвелью Энерджи», ГК «Энергия Солнца», «Солар Кремниевые технологии»,  «Фортум», «Газпромнефть-энергосервис» и другие компании.
Сопредседателями АРВЭ являются Анатолий Чубайс (специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития) и Кирилл Комаров (первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом»). Директор ассоциации — Алексей Жихарев.

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