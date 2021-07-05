Не справился с управлением: водитель погиб на трассе в Волгоградской области

Происшествия 05.07.2021 10:24
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05.07.2021 10:24
От полученных травм на месте ДТП скончался 44-летний водитель автомобиля Lada Kalina, который опрокинулся в кювет на трассе в Киквидзенском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, находившийся в машине 39-летний пассажир пострадал и был госпитализирован.
По предварительным данным, накануне около 19.35 мужчины ехали по местной автодороге со стороны хутора Калачевский в сторону трассы «Самойловка-Шумилинская». За два километра до поворота водитель потерял управление автомобилем — Lada съехала в правый кювет и перевернулась.
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