В Волгоградской области ухудшается ситуация с коронавирусом

Общество 04.07.2021 13:23
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04.07.2021 13:23
За минувшие сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели еще 194 человека, семь человек скончались. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал федеральный оперштаб. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в регионе уже не первую неделю. Накануне в регионе состоялось заседание оперштаба, где была поставлена задача по принятию дополнительных мер в целях предотвращения распространения коронавируса в том числе из-за возвращающихся в регион отпускников.
Ранее власти заявляли о намерении развернуть дополнительные койки для лечения ковидных больных. Жителей Волжского уже вынуждены госпитализировать в инфекционные стационары Волгограда и Средней Ахтубы.
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