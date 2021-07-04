В Волгоградской области ухудшается ситуация с коронавирусом





За минувшие сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели еще 194 человека, семь человек скончались. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал федеральный оперштаб. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в регионе уже не первую неделю. Накануне в регионе состоялось заседание оперштаба, где была поставлена задача по принятию дополнительных мер в целях предотвращения распространения коронавируса в том числе из-за возвращающихся в регион отпускников.

Ранее власти заявляли о намерении развернуть дополнительные койки для лечения ковидных больных. Жителей Волжского уже вынуждены госпитализировать в инфекционные стационары Волгограда и Средней Ахтубы.



