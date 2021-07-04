Общество

Контрактников обучают «выживанию» в Волгограде

Общество 04.07.2021 11:54
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04.07.2021 11:54


Более 100 военнослужащих Южного военного округа по контракту прибыли в Волгоград для прохождения «курса выживания» на базе отдельного учебного железнодорожного батальона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа.
Контрактникам предстоит освоить основные воинские дисциплины, пройти «обкатку» танками, преодолеть огненно-штурмовую полосу, научиться готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений. При этом основное внимание в обучении будет уделено тактической, огневой, физической военно-медицинской подготовкам.
По оценке командования Южного военного округа, данные курсы позволяют максимально объективно проверить уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы.
В этом году такие курсы уже прошли более 300 военнослужащих по контракту.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

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