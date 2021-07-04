Контрактников обучают «выживанию» в Волгограде





Более 100 военнослужащих Южного военного округа по контракту прибыли в Волгоград для прохождения «курса выживания» на базе отдельного учебного железнодорожного батальона. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в пресс-службе Южного военного округа.

Контрактникам предстоит освоить основные воинские дисциплины, пройти «обкатку» танками, преодолеть огненно-штурмовую полосу, научиться готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях с использованием штатных медицинских средств и подручных приспособлений. При этом основное внимание в обучении будет уделено тактической, огневой, физической военно-медицинской подготовкам.

По оценке командования Южного военного округа, данные курсы позволяют максимально объективно проверить уровень профессиональной подготовки военнослужащих по контракту, степень их мотивации и адаптации к непростым условиям службы.

В этом году такие курсы уже прошли более 300 военнослужащих по контракту.

Фото: пресс-служба Южного военного округа