Происшествия

Поджог или случайность: на западе Волгограда сгорел автомобиль

Происшествия 04.07.2021 09:21
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04.07.2021 09:21


Полыхающий автомобиль, припаркованный возле дома №22 по улице Рионской в Дзержинском районе Волгограда, минувшей ночью перепугал местных жителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в машине ВАЗ-2114 2008 года выпуска выгорели моторный отсек и приборная панель в результате неосторожного обращения с огнем.
По словам очевидцев, когда передняя часть автомобиля вспыхнула, от легковушки немедленно уехала в неизвестном направлении другая машина – местные жители предположили, что транспорт могли поджечь. Пожарные расчеты потушили огонь в 02.54, спустя 4 минуты после вызова экстренных служб - пламя не успело перекинуться на соседние автомобили. Погибших и пострадавших нет.
Фото: Анжелика Бучельникова, ВКонтакте.

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