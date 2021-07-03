На Волгоградскую область надвигаются ливни с градом

Общество 03.07.2021 19:31
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03.07.2021 19:31
Синоптики прогнозируют завтра кратковременную смену погоды в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, вечером в отдельных районах - сильный дождь, град. При грозах скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду. Однако температура воздуха днем будет по-прежнему высокой – местами до +38º. Жара сохранится и на будущей неделе. Небольшое понижение температуры ожидается лишь во вторник.
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