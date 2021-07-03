Происшествия

В Волгоградской области в ДТП погиб 18-летний юноша, двое детей пострадали

Происшествия 03.07.2021 10:12
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03.07.2021 10:12


В Михайловском городском округе накануне в ДТП погиб 18-летний водитель «четырнадцатой». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в девять часов вечера на 5 км. автомобильной дороги «Михайловка – Даниловка – Котово». Автомобиль  «Фольксваген Бора» под управлением 61-летнего водителя  выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-2114». В результате ДТП 18-летний водитель автомашины «ВАЗ» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, в больницу доставлены двое пассажиров иномарки – дети в возрасте 8-и и 6 лет.

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