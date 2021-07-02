Волгоградский метротрам и Волжскую ГЭС записали в культурные бренды России





Восемь объектов Волгоградской области дополнили перечень локальных туристических брендов России по итогам конкурса текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, теперь к культурным брендам России относятся 22 уникальных сооружения, природных комплекса, памятника и храма.

Победителями этого года стали Волжская ГЭС, волгоградский метротрам, памятник культуры древних ариев «Огневище», озеро Эльтон, Александровский грабен, «Памятник «Катюше» в Светлоярском районе, Усть-Медведицкое храмовое ожерелье и локальный бренд Камышина, где родился прославленный советский летчик Алексей Маресьев.

Конкурс проводится Общественной палатой РФ при поддержке Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства и Федерального агентства по туризму. Фотографии и информация об объектах-победителях размещается на интерактивной карте сайта проекта «Живое наследие».