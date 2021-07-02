ВТБ сохраняет пониженную ставку по ипотеке с господдержкой

Экономика 02.07.2021 15:28 Новости компаний
0
02.07.2021 15:28 Новости компаний
Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, программа будет доступна клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, с максимальной суммой кредита 3 млн рублей. Ставка по ипотеке в ВТБ зависит от размера первого взноса и на первом этапе составит 5,7% или 5,9%.
«ВТБ решил ввести для своих заёмщиков «переходный период» и сохранить ранее действовавшие ставки в рамках обновленных условий госипотеки. Поэтому на первом этапе наши клиенты, которые подходят под новые условия, смогут получить ипотеку по сниженной ставке: заемщики с первоначальным взносом от 20% – под 5,7%, остальные – под 5,9%. Для ВТБ стратегически важно сделать ипотеку максимально доступной для населения, поэтому и в дальнейшем мы планируем обеспечивать клиентам ставку ниже 7%, установленных Правительством», – подчеркивает Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ – вице-президент ВТБ.
По оценкам ВТБ, доля госипотеки на рынке прогнозируемо сократится примерно до 11%, так как в текущем виде она становится приоритетной в регионах, где средний ипотечный чек сохраняется на уровне до 3 млн рублей или для клиентов с первоначальным взносом от 25% и средним размером кредита до 3,5 млн рублей. По данным ВТБ, сейчас подобным критериям в целом соответствуют более 50 регионов России.
При этом обновленная госпрограмма не должна оказать существенного влияния на уровень ипотечных продаж по рынку. ВТБ прогнозирует, что по итогам 2021 г. объем ипотечных сделок в России вырастет примерно на четверть и может превысить 5,4 трлн рублей.
ВТБ за все время работы по ипотеке с господдержкой выдал более 100 тыс. кредитов на сумму около 340 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж – 20%.
Обновленная программа «Ипотека с господдержкой 2021» в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 3 млн рублей. Максимальный срок кредита – до 30 лет.
Реклама
В Волгоградской области по частям распродают имущество рыбколхоза-банкрота02.07.2021 17:01
Экономика 02.07.2021 17:01
Клиенты группы банка «Открытие» теперь могут открывать брокерские счета за 5 минут и пополнять их без комиссии02.07.2021 16:49
Экономика 02.07.2021 16:49
Банк «Открытие»: инфляция в июле замедлится02.07.2021 15:48
Экономика 02.07.2021 15:48
Банк «Открытие»: большинство жителей юга выступает против нового локдауна02.07.2021 14:07
Экономика 02.07.2021 14:07
Клиенты ВТБ смогут вернуть до 50 млрд рублей через налоговый вычет02.07.2021 12:31
Экономика 02.07.2021 12:31
Банк «Открытие» стал лауреатом программы «Лучшие социальные проекты России»02.07.2021 12:00
Экономика 02.07.2021 12:00
Почти 15 тысяч дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с использованием механизма эскроу в ВТБ02.07.2021 10:07
Экономика 02.07.2021 10:07
В Волгоградской области построят еще 8 газовых заправок01.07.2021 21:09
Экономика 01.07.2021 21:09
Банк «Открытие»: размещения ОФЗ могут остаться на низком уровне до решения по ключевой ставке01.07.2021 17:05
Экономика 01.07.2021 17:05
Сбер получил награду за лучшие показатели в мире по противодействию кибермошенничеству01.07.2021 15:22
Экономика 01.07.2021 15:22
Банк «Открытие» запустил новый сервис через Систему быстрых платежей для клиентов группы «Открытие»01.07.2021 15:15
Экономика 01.07.2021 15:15
ВТБ Капитал Форекс будет сотрудничать с учебными центрами01.07.2021 14:14
Экономика 01.07.2021 14:14
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-май 2021 года по РСБУ достигла 44,6 млрд рублей01.07.2021 13:45
Экономика 01.07.2021 13:45
СберБанк и ЮMoney присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей01.07.2021 12:56
Экономика 01.07.2021 12:56
Банк «Открытие» предоставил резиденту ТОР «Бурятия» льготный кредит на строительство центра ядерной медицины01.07.2021 11:53
Экономика 01.07.2021 11:53
Реклама