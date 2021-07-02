Экономика

Банк «Открытие»: инфляция в июле замедлится

Экономика 02.07.2021 15:48
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02.07.2021 15:48

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич, прокомментировал динамику инфляции, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
По итогам июля мы ожидаем годовых темпов роста инфляции на уровне 6,4 – 6,5% г/г, что означает замедление текущих темпов до 0,4 – 0,5% м/м в июле по сравнению с 0,7% м/м в мае (последний отчетный месяц).
Основными драйверами замедления роста цен должен стать традиционный сезонный фактор снижения цен на плодоовощную продукцию, которые сильно выросли с начала года. Впрочем, потенциал их снижения остается неопределенным, на него будут оказывать влияние как погодный фактор, так и возможное ужесточение эпидемиологических мер на фоне всплеска заболеваемости. Также замедлению инфляции должна способствовать коррекция мировых цен на сельскохозяйственную продукцию и произошедшее с мая укрепление рубля – как по отношению к доллару, так и евро.
Важно отметить, что рост цен не носит равномерный характер, характерный для инфляции «спроса». Так, инфляция в мае – последние отчетные данные – достигла уровня 6,0% г/г. При этом высокие темпы роста демонстрируют непродовольственные товары длительного потребления (рост около 8,7% г/г по итогам мая) и продовольствие (7,7% г/г), в то время как рост цен на непродовольственные товары текущего потребления (3,5% г/г) и прочие услуги за исключением регулируемых (3,1% г/г) даже не дотягивает до целевого уровня и в целом демонстрирует менее выраженную динамику.

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