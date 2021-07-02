Банк «Открытие»: большинство жителей юга выступает против нового локдауна

Экономика 02.07.2021 14:07
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02.07.2021 14:07
56% жителей Южного федерального округа считают, что новый локдаун убьет экономику и еще сильнее снизит доходы населения, еще 32% не видят для него никаких медицинских оснований. Лишь 12% поддерживают введение всеобъемлющих ограничений, так как считают, что это единственный способ остановить эпидемию, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.
О том, что уже вакцинировались от COVID-19, заявили 18% опрошенных. Еще 12% респондентов сообщили, что собираются сделать прививку от СOVID-19 в ближайшее время и при необходимости готовы ревакцинироваться.
38% респондентов пока не определились будут ли прививаться, 33% южан вообще не собираются вакцинироваться от коронавируса.
47% опрошенных отрицательно относятся к решению пускать в кафе и рестораны только вакцинированных и переболевших по QR-коду. Они полагают, что это бессмысленно с медицинской точки зрения и добьет ресторанный бизнес. Нейтрально отнеслись к такой мере 42%, поскольку редко ходят в кафе и рестораны. По мнению 11%, это правильное решение, потому что безопасность превыше всего.
Лишь 11% жителей ЮФО согласны заменить вакцину страховкой, покрывающей затраты на лечение COVID-19. При этом 48% не готовы пойти на такую замену, а 41% заявили, что все зависит от цены подобной страховки.
*Опрос проведен банком «Открытие» 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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