ВТБ Капитал Форекс будет сотрудничать с учебными центрами

Экономика 01.07.2021 14:14 Новости компаний
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01.07.2021 14:14 Новости компаний
ВТБ Капитал Форекс развивает новые каналы привлечения клиентов. Компания намерена усиливать сотрудничество с учебными центрами и другими организациями, предлагающими знания в области финансов. Партнерам предлагается выступать агентами ВТБ Капитал Форекс и получать бонусы за привлечение новых клиентов. Проект нацелен на повышение финансовой грамотности в стране, а также на развитие цивилизованного рынка форекс и повышение безопасности приходящих на него начинающих трейдеров. Первым партнером ВТБ Капитал Форекс по проекту стала Академия Трейдинга Альпари.
«Важно, чтобы приходящие на рынок начинающие трейдеры получали базовые знания и навыки, необходимые для успешной работы, а также надежного форекс-дилера в партнеры. В России всего три компании с лицензией ЦБ. Мы стремимся заинтересовать учебные центры направлять клиентов к нам, чтобы обеспечить новичкам безопасную работу в российском правовом поле, обезопасить их от рискованной деятельности оффшорных компаний и привлечь внимание к российскому лицензированному рынку форекс. Для этого мы предлагаем интересные условия сотрудничества учебным центрам и другим юридическим лицам, деятельность которых связана с рынком форекс», - отметил заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс Владимир Костюков.
Чтобы стать участником программы, необходимо прислать заявку на адресinfo@vtbforex.ruс указанием названия компании, телефоном и контактным лицом для обратной связи, в ответ будет направлен список документов, необходимых для рассмотрения компанией ВТБ Капитал Форекс. В агентской схеме могут принять участие только индивидуальные предприниматели либо юридические лица. Первым партнером, с которым ВТБ Капитал Форекс уже начал работу по проекту, стала Академия Трейдинга Альпари, которая проводит обучение работе на рынке форекс-трейдеров разного уровня, от новичков до профессиональных инвесторов.
ВТБ Капитал Форекс сегодня нацелен на рост клиентской базы. В мае была реализована возожность дистанционного открытия счета через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн. Это позволило увеличить число ежедневно открываемых счетов в 8 раз по сравнению с показателем прошлого года.
ВТБ Капитал Форекс является частью бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, единой платформы инвестиционных услуг Группы ВТБ. ВТБ Капитал Инвестиции активно развивает собственные образовательные проекты и видит повышение финансовой грамотности в России в качестве одного из своих приоритетов. В частности, ВТБ Капитал Инвестиции организуют регулярные обучающие онлайн-конференции два раза в неделю, войсчаты в Телеграм с аналитиками и инвестконсультантами, активно развивают бесплатную Школу инвестора ВТБ и собственный телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции, который сегодня является крупнейшим по инвестиционной тематике с аудиторией более 210 тыс. подписчиков. Здесь представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.
Справка. ВТБ Капитал Форекс— один из трех лицензированных форекс-дилеров России. Компания дважды становилась лауреатом премии «Финансовая Элита России» (2018, 2019 гг.) в номинации «Гран-при: Форекс-дилер года».
Клиентам ВТБ Капитал Форекс доступна круглосуточная торговля 5 дней в неделю, из любой точки мира через универсальную торговую платформу MetaTrader 5. Компания предлагает одну из самых широких линеек повалютным парамна российском рынке - доступны 24 пары, включая рублевые. Также клиентам предоставляется качественная аналитикаот ведущих специалистов ВТБ Капитал, ежедневные обзоры и комментарии по мировым финансовым рынкам. Комиссии при совершении торговых операций на рынке FOREX у ВТБ Капитал Форекс при этом отсутствуют.
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