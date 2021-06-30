ВТБ: в июне спрос на отдых в Краснодарском крае вырос в 6 раз

Экономика 30.06.2021 15:24 Новости компаний
0
30.06.2021 15:24 Новости компаний
Расходы россиян на курортах Кубани в первом месяце лета превысили 840 млн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, это в шесть раз больше, чем в июне 2020 года, а также вдвое превышает значения января и показатели 2019 года. Количество транзакций выросло в 2,6 раза к допандемийному уровню. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ.
На проживание в краснодарских гостиницах туристы за месяц потратили около 400 млн рублей – почти в пять раз больше, чем в 2020 году, и вдвое больше, чем в январе. Количество чеков выросло в 4,5 раза и на 70% соответственно.
По данным эквайринга ВТБ, расходы россиян на туры и авиабилеты на Черноморское побережье многократно выросли по сравнению с июнем прошлого года, а по сравнению с январем нынешнего – на 90% и превысили 58 млн рублей. Количество покупок в этой категории увеличилось более чем в 1,5 раза. Также значительно – втрое к июню 2020 года и в 2,5 раза к январю этого года – выросли траты россиян на аренду автомобилей, число транзакций тоже кратно увеличилось.
Расходы на внутренний туризм в целом по России в июне превысили 20 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2020 года, и более чем на 80% превышает значения января.
Наибольший прирост туристических расходов по сравнению с прошлым годом, помимо Краснодарского края, зафиксирован в Минводах (более чем в 7 раз), Санкт-Петербурге (6,5 раз), на Байкале (в Иркутской области – в 5 раз), в Калининградской области (4,2 раза).
«Несмотря на то, что список доступных для россиян туристических направлений постепенно расширяется, многие соотечественники продолжают выбирать внутренний туризм. В традиционно популярный для отпусков первый летний месяц вырос спрос не только на южные курорты, но и на курорты Балтики, Байкала, путешествия по Алтаю, городской туризм в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде. Кроме того, аномальная жара в европейской части России повысила спрос на отдых в локальных загородных туристических объектах», - комментирует Сергей Кирпиченко, заместитель руководителя департамента эквайринга ВТБ.
Реклама
В Волгоградской области подняли цены на газ30.06.2021 17:11
Экономика 30.06.2021 17:11
ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 трлн рублей30.06.2021 11:57
Экономика 30.06.2021 11:57
Рынок интернет-торговли стремительно растет: причины и факторы30.06.2021 11:19
Экономика 30.06.2021 11:19
Рейтинговое агентство Fitch присвоило банку «Открытие» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+»30.06.2021 10:48
Экономика 30.06.2021 10:48
Банк «Открытие»: приток средств нерезидентов может спровоцировать укрепление рубля30.06.2021 08:59
Экономика 30.06.2021 08:59
«Призрак» волгоградского тракторного завода выставили на торги за 422 миллиона рублей29.06.2021 19:37
Экономика 29.06.2021 19:37
ВТБ ускорил открытие счета для обществ с ограниченной ответственностью29.06.2021 16:43
Экономика 29.06.2021 16:43
Надия Черкасова предложила провести цифровой онлайн-марафон с участием женщин-предпринимателей из более 100 городов России29.06.2021 16:27
Экономика 29.06.2021 16:27
Девять железнодорожных подъездных путей в Волгоградской области отремонтируют до конца 2021 года29.06.2021 16:17
Экономика 29.06.2021 16:17
Банк «Открытие»: новые условия госипотеки не снизят цены на жилье29.06.2021 13:32
Экономика 29.06.2021 13:32
Наталья Альбрехт: «Вопросы развития инфраструктуры – это непаханое поле»29.06.2021 13:25
Экономика 29.06.2021 13:25
ВТБ: оборот медлабораторий за неделю вырос более чем на 20%29.06.2021 12:12
Экономика 29.06.2021 12:12
Банк «Открытие» выступил организатором дебютного размещения «зеленых» облигаций АО «Атомэнергопром»28.06.2021 19:40
Экономика 28.06.2021 19:40
ВТБ: к 2025 году рынок ипотеки вырастет почти в два раза28.06.2021 16:42
Экономика 28.06.2021 16:42
ВТБ предложит льготные ставки по ипотеке с господдержкой28.06.2021 15:24
Экономика 28.06.2021 15:24
Реклама