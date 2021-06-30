«Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июня





В целом ряде регионов «Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, жилье и имущество которых было повреждено 27-29 июня, когда по центральной части России пронеслись ураганные ветра с ливнями, грозами и градом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, страховым событиям в отдельных районах компанией присвоен статус «массового убытка», что означает особый порядок урегулирования. Значительную часть формальностей — например, получение в компетентных органах справки о неблагоприятном природном явлении — страховщик возьмет на себя.

В частности, с учетом своего портфеля договоров страхования в различных регионах в компании прогнозируют, что более 200 застрахованных объектов повреждено сильным ветром в Дубенском и Лямберском районах Мордовии, а также в столице этой республики Саранске. 110 строений могли получить повреждения в различных районах Чувашии, около 60 — в Инзенском районе Ульяновской области, 30 — в Старорусском и Демянском районах Новгородской области. Работающие там подразделения «Росгосстраха» приступили к приему заявлений от пострадавших, сотрудники компании и страховые агенты консультируют клиентов по порядку необходимых действий для получения возмещения — в том числе о возможности заявить о незначительных повреждениях и оперативно получить выплату по программе «зеленый коридор».

К утру 30 июня 17 заявлений о повреждении домов и дач поступило от страхователей из Москвы и Подмосковья, кроме того пострадал и автомобиль одного из клиентов с договором автокаско.

В остальных регионах, по которым прошел атмосферный фронт с ливнями, ураганными ветрами и градом, и где у «Росгосстраха» много клиентов с договорами имущественного страхования, — Брянской, Владимирской, Вологодской, Тульской Ярославской областях — также регистрируются единичные страховые случаи, причиной которых стала непогода, но массовых обращений страховщик не ожидает.

«Оперативная реакция на такого рода погодные катаклизмы, квалифицированная помощь клиентам и справедливые выплаты позволяют нам занимать лидирующую позицию в страховании домов и дач россиян, которым наша компания занимается уже 100 лет и накопила колоссальный опыт, — говорит руководитель Блока урегулирования убытков ПАО СК «Росгосстрах» Илья Крайнов. — Специальные регламенты позволяют нам очень быстро перестроить работу подразделений клиентского сервиса и урегулирования убытков на прием массовых заявлений от страхователей, а внедрение технологий дистанционного взаимодействия с клиентами после страхового события существенно ускоряет процесс выплаты возмещения и предоставления тех услуг, которые входят в покрытие продуктов «Росгосстраха» наряду со страховой защитой».

Заявить о страховом событии и получить консультацию клиенты «Росгосстраха» могут, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также клиенты могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».

На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru





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