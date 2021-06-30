Происшествия 30.06.2021 16:12
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30.06.2021 16:12
Жесткое столкновение ВАЗ-21093 и кроссовера Honda CR-V, в результате которого чудом никто не пострадал, попало на кадры уличных камер наблюдения Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП спровоцировал 23-летний водитель иномарки, который поворачивал налево с крайнего левого ряда на проспекте им. Ленина в Центральном районе. Мужчина не уступил дорогу ехавшей навстречу «девятке» и врезался в переднее левое колесо. Легковушку под управлением 26-летнего водителя отбросило на бетонную опору на углу улицы Глазкова — второй удар пришелся на правую заднюю сторону машины.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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