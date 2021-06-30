Федеральные новости 30.06.2021 13:46
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30.06.2021 13:46
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сегодня ответил на вопрос о том, почему заокеанские бананы стали дешевле обыкновенной моркови. Глава государства пояснил, что мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию.
С вопросом о ценах на морковь и другие продукты питания к президенту обратилась жительница Липецка, которая продемонстрировала ценники в супермаркете. С морковью за 110 рублей и выше столкнулись и волгоградцы. Владимир Путин сообщил, что наибольший рост цен на продовольствие зафиксирован в 2020 году и начале 2021 года. Так, например, сахар подорожал на 41%. Президент отметил, что правительство РФ приняло меры по сдерживанию цен, возможно, несвоевременно, и продолжает предпринимать.
«У нас своей продукции не хватило, — сказал Владимир Путин. — В прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой, вот этого миллиона нам как раз и не хватило». Глава государства добавил, что урожай 2021 года позволит снизить цены на продукты по всей России, в том числе в Волгоградской области.
Напомним, «Высота 102» сообщала о взрывном росте цен на свеклу, морковь и капусту. Так, килограмм свеклы на рынках Волгограда в начале июня стоил почти 200 рублей, морковь к середине месяца выросла до 160 рублей за килограмм. На некоторое время свекла и морковь вовсе пропала с полок супермаркетов «у дома». В настоящее время эти овощи постепенно возвращаются на прилавки, но цены на них по-прежнему шокируют покупателей. Неделю назад Волгоградстат сообщил о рекордном подорожании белокочанной капусты — на 14%. Сложившаяся динамика цен на продовольственные товары в Волгоградской области в целом соответствует динамике цен в Российской Федерации, поясняли в региональной администрации. Согласно официальной статистике, в области были зафиксированы одни из самых низких цен на продукты питания в ЮФО. Рост цен на овощную продукцию в мае-июне фиксируется ежегодно, уточнили специалисты, это связано с цикличностью сельскохозяйственного производства.
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