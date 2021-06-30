В Волгограде объяснили проблемы с открытием пляжей





Часть проб воды на запланированных местах отдыха в Волгограде не соответствует нормам. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, мониторинг качества воды и песка на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям в городе начался еще 19 июня. Однако результаты вряд ли можно назвать утешительными. Например, 16,4% отобранных проб воды водоемов по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам, еще 2,6 % проб - санитарно-химическим показателям.

При этом все исследованные пробы воды на вирусологические, радиологические и паразитологические показатели соответствуют нормативным требованиям. Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были. Также не возникло претензий у ведомства и к пробам песка – они в полном порядке.

Тем не менее, купаться в Волгограде по-прежнему запрещено. Хотя глава города еще 21 июня заявил об открытии купального сезона. Сегодня стало известно об открытии только одного места для отдыха на Волге в Красноармейском районе. Опять же, волгоградцам в дикую жару предлагают лишь позагорать у воды - многие воспринимают это как издевательство.

Напомним, в Волжском муниципальный пляж заработал с 18 июня.



