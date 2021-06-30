В Волгограде объяснили проблемы с открытием пляжей

Общество 30.06.2021 13:17
0
30.06.2021 13:17
Часть проб воды на запланированных местах отдыха в Волгограде не соответствует нормам. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, мониторинг качества воды и песка на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям в городе начался еще 19 июня. Однако результаты вряд ли можно назвать утешительными. Например, 16,4% отобранных проб воды водоемов по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам, еще 2,6 % проб - санитарно-химическим показателям.
При этом все исследованные пробы воды на вирусологические, радиологические и паразитологические показатели соответствуют нормативным требованиям. Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были. Также не возникло претензий у ведомства и к пробам песка – они в полном порядке.
Тем не менее, купаться в Волгограде по-прежнему запрещено. Хотя глава города еще 21 июня заявил об открытии купального сезона. Сегодня стало известно об открытии только одного места для отдыха на Волге в Красноармейском районе. Опять же, волгоградцам в дикую жару предлагают лишь позагорать у воды - многие воспринимают это как издевательство.
Напомним, в Волжском муниципальный пляж заработал с 18 июня.
Реклама
От коронавируса умер 32-летний волгоградец30.06.2021 14:23
Общество 30.06.2021 14:23
Как пройти процедуру банкротства физических лиц30.06.2021 10:45
Общество 30.06.2021 10:45
Плавать нельзя: на юге Волгограда подготовили место отдыха у воды30.06.2021 09:12
Общество 30.06.2021 09:12
Авиаполк из Волгоградской области отразил условный ракетно-авиационный удар30.06.2021 09:11
Общество 30.06.2021 09:11
В Волгограде появится коммерческий автомобиль с широким использованием цифровых сервисов29.06.2021 17:58
Общество 29.06.2021 17:58
Вернули 200 миллионов: в Волгограде инвестору отказали в покупке скандального «Диаманта»29.06.2021 17:55
Общество 29.06.2021 17:55
Выпускнику в Волгоградской области не выдали аттестат из-за долга за обеды29.06.2021 15:02
Общество 29.06.2021 15:02
Ушел из жизни бывший главный фтизиатр Волгоградской области29.06.2021 09:17
Общество 29.06.2021 09:17
Измученным авариями жителям города Волгоградской области дали «кирпичную» воду29.06.2021 09:09
Общество 29.06.2021 09:09
Скончалась бывший главврач детской поликлиники в Волгограде29.06.2021 08:44
Общество 29.06.2021 08:44
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентом28.06.2021 19:41
Общество 28.06.2021 19:41
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавируса28.06.2021 17:55
Общество 28.06.2021 17:55
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчики28.06.2021 16:35
Общество 28.06.2021 16:35
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов28.06.2021 16:14
Общество 28.06.2021 16:14
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человек28.06.2021 12:32
Общество 28.06.2021 12:32
Реклама