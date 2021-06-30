Рынок интернет-торговли стремительно растет: причины и факторы

Экономика 30.06.2021 11:19
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30.06.2021 11:19
Российский рынок онлайн-торговли за январь-февраль 2021 года увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И тенденция роста сохраняется, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли.
В разрезе общемировой практики эксперты делают прогнозы о росте сегмента в более значительной степени, чем это планировалось ранее. Данный момент актуален и для российских просторов.
Повышение интереса к сервисам электронной коммерции, несомненно, повлияла пандемия. Эксперты отмечают изменение покупательских привычек, расширение географии шопинга. Заказать товар даже из-за океана теперь не проблема. Например, на широко известном интернет-аукционеe Bay представлено огромное количество самых разнообразных товаров. При этом неважно, хочет ли и может ли продавец отправить товар в Россию: на выручку приходят такие мейлфорвардеры*, как Бандеролька.
Качественная логистика
Помощь мейлфорвардеров в покупках на eBay готовы объяснить суть шоппинга на площадке, при необходимости заказать интересующую продукцию.
Но самое главное, что они обеспечивают переправку посылок в Россию. Не каждый американский продавец готов самостоятельно заниматься подобными операциями, но вот по собственной стране с удовольствием работает любой. Посредники предоставляют адрес в США, на который и оформляется заказ. Полученные товары помощники тщательно упаковывают и отправляют к конечному получателю наиболее оптимальным способом.
Мейлфорвардеры работают как с единичными, так и с множественными бандеролями, формируя их в один груз, поэтому доставка получается дешевле.
Как работает eBay
Покупки на eBayмогут проходить в двух форматах. Первый представлен самым настоящим аукционом, при котором от продавца поступает лот с минимальной ценой и днем завершения торгов. За отведенное время покупатели могут посоревноваться между собой. Выиграет тот, кто предложит самую высокую стоимость.
Второй вариант – BuyitNow, где допускается просто забирать продукцию по фиксированной цене.
Есть и комбинированный вариант. С началом торгов продавец устанавливает фиксированную стоимость. Покупатель может не ждать конца аукциона и купить товар по этой цене.
*Мейлфорвардеры — это посредники, которые помогают доставлять товары из США и других стран. Благодаря им вы можете купить, оплатить и получить в России на руки товар с любой торговой площадки.
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