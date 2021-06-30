Общество

Как пройти процедуру банкротства физических лиц

Общество 30.06.2021 10:45 Новости компаний
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30.06.2021 10:45 Новости компаний


Списание долгов – это легальная процедура, если она проходит в рамках Федерального закона № 127-ФЗ «О банкротстве физических лиц». Любой гражданин имеет право обратиться в суд для реструктуризации коммунального долга, списания долгов, кредитов, займов, пени, штрафов. Юристы компании «2Лекс» помогут быстро и гарантированно списать долги через банкротство в Волгограде, если в силу определенных обстоятельств гражданин не имеет средств для погашения задолженности.
Преимущества обращения в юридическую контору
Самостоятельно подготовить и подать обращение в суд можно в том случае, если гражданин досконально понимает суть процедуры банкротства, знает, как работает финансовый управляющий и готов нести все риски, связанные с отрицательным решением суда. В большинстве случаев должниками перед банками МФО и коммунальными службами становятся граждане, которые в силу сложных обстоятельств потеряли стабильный доход.
Обращение к опытному юристу, который знает все нюансы и тонкости подготовки документов и ведения процесса, имеет ряд преимуществ. Арбитражные суды становятся на сторону должника, внимательно изучают материалы дела и выносят постановление о признании гражданина банкротом.
Что гарантирует положение:
• сохранение имущества;
• списание всех долгов перед банками, МФО;
• остановка роста пени и штрафов, если принято решение реструктуризировать долг;
• сохранение текущего дохода.
Юристы компании берут на себя всю ответственность перед кредиторами и избавляют клиента от звонков коллекторов. Под психологическим давлением граждане часто теряются, не понимают, как выйти из сложной финансовой ситуации, и могут сделать много ошибок вплоть до того, что некоторые остаются без жилья вместе с детьми.
Как проходит процедура банкротства
После подачи заявления на первом заседании суд назначает финансового управляющего. Заявитель имеет право предложить свою кандидатуру, и если такой возможности у клиента нет, суд назначает своего агента. Намного лучше, если отстаивать интересы должника будет лицо, заинтересованное в положительном решении. Профессиональные юристы компании «2Лекс» объективно представят на судебном заседании все нюансы дела, соберут необходимые документы, подтверждающие невозможность выплаты долга, проведут переговоры с кредиторами.
Своевременное обращение в профессиональную компанию позволит избежать финансовых тяжб, сохранить имущество и избавиться от долгов законным способом.

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