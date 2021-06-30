Как пройти процедуру банкротства физических лиц





Списание долгов – это легальная процедура, если она проходит в рамках Федерального закона № 127-ФЗ «О банкротстве физических лиц». Любой гражданин имеет право обратиться в суд для реструктуризации коммунального долга, списания долгов, кредитов, займов, пени, штрафов. Юристы компании «2Лекс» помогут быстро и гарантированно списать долги через банкротство в Волгограде , если в силу определенных обстоятельств гражданин не имеет средств для погашения задолженности.

Преимущества обращения в юридическую контору

Самостоятельно подготовить и подать обращение в суд можно в том случае, если гражданин досконально понимает суть процедуры банкротства, знает, как работает финансовый управляющий и готов нести все риски, связанные с отрицательным решением суда. В большинстве случаев должниками перед банками МФО и коммунальными службами становятся граждане, которые в силу сложных обстоятельств потеряли стабильный доход.

Обращение к опытному юристу, который знает все нюансы и тонкости подготовки документов и ведения процесса, имеет ряд преимуществ. Арбитражные суды становятся на сторону должника, внимательно изучают материалы дела и выносят постановление о признании гражданина банкротом.

Что гарантирует положение:

• сохранение имущества;

• списание всех долгов перед банками, МФО;

• остановка роста пени и штрафов, если принято решение реструктуризировать долг;

• сохранение текущего дохода.

Юристы компании берут на себя всю ответственность перед кредиторами и избавляют клиента от звонков коллекторов. Под психологическим давлением граждане часто теряются, не понимают, как выйти из сложной финансовой ситуации, и могут сделать много ошибок вплоть до того, что некоторые остаются без жилья вместе с детьми.

Как проходит процедура банкротства

После подачи заявления на первом заседании суд назначает финансового управляющего. Заявитель имеет право предложить свою кандидатуру, и если такой возможности у клиента нет, суд назначает своего агента. Намного лучше, если отстаивать интересы должника будет лицо, заинтересованное в положительном решении. Профессиональные юристы компании «2Лекс» объективно представят на судебном заседании все нюансы дела, соберут необходимые документы, подтверждающие невозможность выплаты долга, проведут переговоры с кредиторами.

Своевременное обращение в профессиональную компанию позволит избежать финансовых тяжб, сохранить имущество и избавиться от долгов законным способом.



