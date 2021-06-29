Душил, резал и снимал: жителя Волгоградской области осудили за зверское убийство своей собаки

Расследования 29.06.2021 17:23
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29.06.2021 17:23
Городищенский районный суд вынес приговор 21-летнему Николаю Никитину, который обвинялся в жестоком обращении с животными. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, он осужден на год исправительных работ с удержанием заработка в размере 10% в доход государства. Приговор не вступил в законную силу. Как установило следствие, Никитин вывез свою собаку в лесополосу, перекинул цепь, закрепленную на её ошейнике через ветки дерева, подвесив таким образом животное за шею и пытаясь задушить. После чего сбросил несчастное животное на землю и ножом нанёс ей два удара в область шеи. От полученных ран животное скончалось. Происходящее Никитин снимал на камеру своего смартфона. Свою вину подсудимый на суде признал.
На допросе Никитин признался, что убил собаку, чтобы напугать бывшую девушку и её супруга, которые, с его слов, мешали ему нормально жить. Он пояснил также, что животное ему было не жалко, он использовал её как инструмент воздействия на людей.
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