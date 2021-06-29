Девять железнодорожных подъездных путей в Волгоградской области отремонтируют до конца 2021 года





До конца 2021 года в Волгоградской области планируется отремонтировать девять железнодорожных путей необщего пользования, находящихся на балансе ОАО «РЖД». Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ПривЖД, общая протяжённость ремонтируемых путей, расположенных на станциях Алексиково, Бударино, Филоново, Калинино и Лог, составляет около 5,8 км.

Наибольший объём работ предусмотрен на станции Калинино, где будут отремонтированы пути, ведущие к Калининскому щебёночному заводу. В ходе работ специалисты заменят шпалы и элементы верхнего строения пути, а также выполнят ряд сопутствующих операций.