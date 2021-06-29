



Клинические больницы сети «РЖД-Медицина» в Саратове, Волгограде и Астрахани провели более 220 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Лабораторные исследования проводятся с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), применяемые тест-системы зарегистрированы на территории Российской Федерации. Метод ПЦР-диагностики широко распространен, обладает высокой чувствительностью и позволяет обнаруживать заболевание на ранних стадиях, что крайне важно в условиях эпидемиологической обстановки.

В качестве биоматериала для проведения диагностики используется мазок из ротоглотки и носоглотки. Сотрудники, задействованные в этом процессе, экипированы в соответствии с требованиями по биологической безопасности. Для взятия материала можно вызвать врача на дом или пройти тестирование в больнице, где после каждого посещения проводится санитарная обработка кабинета, в котором производился забор мазков на коронавирус.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, лаборатории в учреждениях, выполняющие исследования на SARS-Cov-2 (вызывающего заболевание COVID-19), оснащены необходимым оборудованием, а также имеют разрешение Роспотребнадзора на выполнение исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Узнать более подробную информацию о тестировании на коронавирусную инфекцию в учреждениях «РЖД-Медицины» можно по телефонам:

8 (8452) 74-44-54 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Саратова (1-й Станционный проезд, 7);

8 (8512) 32-33-81 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Астрахани (ул. Сун Ят-Сена, 62);

8 (8442) 90-31-55, 8 (8442) 43-50-55 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Волгограда (ул. Коммунистическая, 7).



