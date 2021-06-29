Здравоохранение

Волгоградский облздрав: коронавирус «помолодел» и стал агрессивнее (ВИДЕО)

Здравоохранение 29.06.2021 15:19
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29.06.2021 15:19




Волгоградские медики все чаще сталкиваются с непредсказуемым и более агрессивным течением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, передает корреспондент  ИА «Высота 102». По словам Алимова, пожилой возраст и сопутствующие заболевания перестали быть главными факторами развития тяжелых случаев COVID-19. Люди жалуются на более острое протекание болезни, а число заразившихся в регионе с каждым днем растет. «Вирус может спровоцировать ухудшение состояния стремительно: объем поражения легких за сутки увеличивается от 5% до 50%», - сказал Николай Алимов. 

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