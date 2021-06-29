В Волгоградской области ждут новых поставок вакцины "КовиВак"





Небольшая и пока единственная партия вакцины "КовиВак" Центра им. Чумакова, которая поступила в Волгоградскую область в середине июня, полностью израсходована. Примерные сроки новых поставок неизвестны. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов в ответ на вопрос о том, какие отечественные вакцины есть сегодня в наличии в прививочных пунктах региона и ожидаются ли поставки "КовиВака". "Тоже ждем ее", - сказал Алимов.

По его словам, сейчас в регионе есть вакцина "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи). Накануне в Волгоградскую область поступило 3600 комплектов этого препарата, в ближайшее время ожидаются еще две поставки общим объемом 90 тысяч доз.

Первая и пока единственная партия вакцины "КовиВак" в количестве 3900 комплектов, которую в середине июня развезли по прививочным центрам Волгограда, быстро закончилась. "Охотно привились той партией, которая была. Сейчас смотрим, наблюдаем за этими гражданами", - сказал Алимов. С его словам, побочных эффектов сверх тех, что указаны в инструкции к препарату, не выявлено.



