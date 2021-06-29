Здравоохранение 29.06.2021 16:41
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29.06.2021 16:41
Центральная районная больница Калачевского района вновь вернется в режим работы ковидного госпиталя. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Также с сегодняшнего дня перепрофилирован под оказание помощи больным COVID-19 один из корпусов ЦРБ Среднеахтубинского района.
По словам Николая Алимова, в действующих ковидных стационарах также планируется увеличить количество коек. В настоящее время в регионе развернуто 2700 коек в девятнадцати медучреждениях. Запас мест для лечения коронавирусных больниц оценивается в 15-20%. Необходимость увеличения коечного фонда в ковидных стационарах связана с ростом количества заболевших в регионе. Так, за минувшие сутки в регионе заболели коронавирусом еще 154 человека.
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