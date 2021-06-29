Своя сломалась: под Волгоградом саратовчанин угнал легковушку по пути домой

Происшествия 29.06.2021 13:27
0
29.06.2021 13:27
Судимому 41-летнему жителю Саратова грозит пять лет лишения свободы за угон автомобиля ВАЗ-2114 в Даниловском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МВД России, во время угона мужчина “покалечил» авто, протаранив забор местного предприятия.
Пострадавшей от рук угонщика оказалась 35-летняя владелица «четырнадцатой», на которой утром 23 июня она приехала на работу. Женщина оставила ключи в замке зажигания, чем решил воспользоваться саратовчанин. Попытка угона обернулась провалом: злоумышленник въехал в забор, а подоспевшие работники предприятия ухитрились заглушить мотор. Через несколько минут на место ЧП приехала полиция и задержала мужчину. На допросе он рассказал, что ехал домой в Саратов, но по пути его автомобиль сломался. Тогда он решил угнать чужой транспорт, чтобы добраться до малой родины.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения для злоумышленника.
Реклама
В новой школе «Долина знаний» в Волгограде обуглилась крыша29.06.2021 11:02
Происшествия 29.06.2021 11:02
В Волгоградской области долгожительница погибла под колесами авто29.06.2021 10:12
Происшествия 29.06.2021 10:12
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под Волгоградом28.06.2021 16:55
Происшествия 28.06.2021 16:55
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в Волгограде28.06.2021 14:13
Происшествия 28.06.2021 14:13
Жуткие кадры: лобовое ДТП в Волгоградской области унесло жизни двух юношей28.06.2021 12:13
Происшествия 28.06.2021 12:13
В Волгограде машина с пьяным подростком врезалась в дерево28.06.2021 10:18
Происшествия 28.06.2021 10:18
Проскочил на красный: в Волгограде снова побились машины около администрации области28.06.2021 10:05
Происшествия 28.06.2021 10:05
Разбился автобус «Анапа-Волгоград» с отпускниками: трое пострадавших28.06.2021 08:02
Происшествия 28.06.2021 08:02
Машина «всмятку»: под Волгоградом в страшной аварии с грузовиком погибла водитель иномарки27.06.2021 13:55
Происшествия 27.06.2021 13:55
Под Волгоградом 15-летний подросток утонул в водоеме для полива растений26.06.2021 14:58
Происшествия 26.06.2021 14:58
Юный мопедист не уступил дорогу и угодил в больницу в Волгограде26.06.2021 10:32
Происшествия 26.06.2021 10:32
Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в Волгограде25.06.2021 12:06
Происшествия 25.06.2021 12:06
В Волгоградской области бешеная собака покусала хозяина25.06.2021 10:55
Происшествия 25.06.2021 10:55
Отважившаяся на обгон автоледи врезалась в иномарку на трассе в Волгоградской области25.06.2021 10:31
Происшествия 25.06.2021 10:31
Прокуратура начала проверку жалоб на боли в глазах у детей в летнем лагере в Волгоградской области24.06.2021 13:38
Происшествия 24.06.2021 13:38
Реклама