Своя сломалась: под Волгоградом саратовчанин угнал легковушку по пути домой

Судимому 41-летнему жителю Саратова грозит пять лет лишения свободы за угон автомобиля ВАЗ-2114 в Даниловском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное ГУ МВД России, во время угона мужчина “покалечил» авто, протаранив забор местного предприятия.

Пострадавшей от рук угонщика оказалась 35-летняя владелица «четырнадцатой», на которой утром 23 июня она приехала на работу. Женщина оставила ключи в замке зажигания, чем решил воспользоваться саратовчанин. Попытка угона обернулась провалом: злоумышленник въехал в забор, а подоспевшие работники предприятия ухитрились заглушить мотор. Через несколько минут на место ЧП приехала полиция и задержала мужчину. На допросе он рассказал, что ехал домой в Саратов, но по пути его автомобиль сломался. Тогда он решил угнать чужой транспорт, чтобы добраться до малой родины.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения для злоумышленника.